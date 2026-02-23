Almenys 25 detinguts pels disturbis després de la mort del cap del Càrtel Jalisco Nova Generació a Mèxic

Europa Press/Contacto/Li Mengxin - Arxiu
MADRID, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'estat mexicà de Jalisco ha anunciat la detenció de 25 persones en el marc dels disturbis després de la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, àlies 'El Mencho', considerat el cap del Càrtel Jalisco Nova Generació (CJNG), en una operació militar a Tapalpa en la qual han mort almenys altres sis integrants del grup.
El Govern estatal ha indicat en un comunicat difós a les seves xarxes socials que onze d'aquestes persones han estat arrestades per la seva suposada participació en fets violents i les 14 restants per presumptes actes de saqueig "o rampinya".
D'altra banda, ha anunciat que s'estan reactivant, de manera gradual, algunes de les rutes de transport públic, suspeses davant dels disturbis, si bé ha assegurat que el 100% de la xarxa estarà en funcionament "en les properes hores".