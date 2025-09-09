Almenys 24 morts en un bombardeig rus a la regió ucraïnesa de Donetsk

"El món no pot callar", adverteix Zelenski
MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 24 persones han mort com a conseqüència d'un bombardeig llançat per les forces armades de Rússia a la localitat ucraïnesa de Iarovà, a la regió de Donetsk, segons un nou registre preliminar de víctimes confirmat per les autoritats, que reclamen als seus aliats internacionals més contundència sobre Moscou.
El Servei d'Emergències ha estimat en 24 morts i 19 ferits el recompte de víctimes per l'atac, que ha tingut lloc cap a les 12.30 (hora local) i ha afectat un grup de civils que esperaven per poder cobrar la pensió, segons el governador de Donetsk, Vadim Filaixkin. "No és una acció militar, és pur terrorisme", ha sentenciat a través de Telegram.
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha condemnat aquest nou atac "brutalment salvatge" sobre civils i ha tornat a reclamar a la comunitat internacional una "resposta adequada" contra Rússia, que "continua destruint vides mentre evita noves sancions contundents".
"El món no pot callar", ha subratllat en un missatge per les xarxes socials adreçat tant als Estats Units com a Europa, en ple debat sobre la imposició de nous paquets contra Rússia en vista de la manca de voluntat del seu president, Vladímir Putin, d'asseure's a negociar la pau.