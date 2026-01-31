Almenys 226 morts per un despreniment de terra sobre una mina de coltán a l'est de República Democràtica del Congo

Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Arxiu
MADRID 31 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys 226 persones han mort en l'est de República Democràtica del Congo com a conseqüència d'un enorme despreniment de terra que va sepultar, dijous passat, una mina de coltán al territori de Masisi, a la conflictiva província de Kivu Nord.
La mina és part del conjunt de jaciments de minerals rars que descansen a l'àrea de Rubaya, un dels epicentres del conflicte en l'est de RDC entre l'Exèrcit congolès i les milícies del Moviment 23 de Març (M23). Aquestes últimes, precisament, controlaven aquesta instal·lació i ha estat un dels seus portaveus, Kambere Muyisa Lumumba, qui ha confirmat aquest dissabte el balanç provisional de morts al portal de notícies congolès Actualité.
Entre els morts hi ha miners, comerciants i famílies, segons ha explicat Lumumba, qui també ha confirmat un nombre encara no concretat de ferits, molts d'ells greus, que estan rebent tractament enmig d'un difícil trasllat per les fortes pluges que han provocat, precisament, aquest deslave.
La mina roman tancada per ordre del governador milicià de la província, Bahati Musanga Erasto, mentre els ferits es reparteixen entre els centres locals i els de la capital de la província, Goma, des de l'any passat sota control dels rebels i entre els temors, segons fonts locals al portal congolès, que el nombre de morts augmenti durant les properes hores.
Rubaya, sota control rebel des d'abril de 2024, alberga una de les concessions de coltán més riques del món, amb una producció benvolguda per Nacions Unides en gairebé 120 tones mensuals, destinades principalment a l'exportació a la veïna Rwanda. La presència del M23 i altres grups armats dificulta enormement l'accés a la zona per a periodistes, investigadors i organitzacions humanitàries.