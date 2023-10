Almenys 21 palestins morts i 79 ferits després d'un bombardeig israelià contra edificis residencials a Gaza

MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 palestins han mort i 79 han resultat ferits després d'un bombardeig de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra sis edificis residencials a la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza.

Entre les víctimes mortals, la gran majoria de les quals són dones i nens, hi ha vuit membres d'una mateixa família, segons ha informat l'agència de notícies palestina Wafa.

Prèviament, un grup de relators especials de Nacions Unides ha lamentat la "inacció de la comunitat internacional" davant els crims de guerra comesos per Israel tant a la Franja de Gaza, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), com a Cisjordània, on han augmentat les operacions de l'Exèrcit israelià en les últimes setmanes.

Les autoritats de la Franja, controlada per Hamas, han xifrat en més de 3.800 els morts pels bombardejos israelians contra l'enclavament, mentre que Nacions Unides i diverses ONG han alertat de l'aprofundiment de la crisi humanitària a Gaza a causa del "cèrcol total" imposat per Israel, que ha assenyalat que unes 1.400 persones van morir i més de 200 van ser segrestades en els atacs del grup, recolzats per Jihad Islàmica.