Almenys 21 morts en nous bombardejos israelians a Al-Mawasi i la ciutat de Gaza

MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 persones han mort, entre les quals una nena, durant nous bombardejos d'Israel aquest diumenge a la ciutat de Gaza i Khan Yunis, segons han informat fonts locals a l'agència oficial de notícies palestina WAFA.

Tres de les víctimes, entre les quals la nena, han mort per les bombes israelianes a les tendes de campanya d'Al-Mawasi, declarada per l'exèrcit d'Israel com a "zona segura" per als desplaçats.

A això cal afegir 13 morts durant una sèrie de bombardejos israelians a la localitat de Khan Yunis, als voltants del campament. Una desena van morir en un sol atac israelià contra el domicili d'una família i tres més van morir al barri de Sika.

Quatre persones més han mort durant un bombardeig al barri de Tal al-Hawa, a l'oest de la ciutat de Gaza. L'últim mort no ha estat identificat.

El balanç de palestins morts a causa de l'ofensiva militar d'Israel a la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i altres faccions palestines contra territori israelià ha superat els 39.300, segons han denunciat aquest diumenge les autoritats gazianes, controlades pel grup islamista.

El Ministeri de Sanitat de Gaza ha apuntat en un comunicat publicat a les xarxes socials que l'ofensiva deixa fins ara 39.324 morts i 90.830 ferits, abans d'assenyalar que "l'ocupació israeliana ha comès tres massacres contra famílies a Gaza" durant l'últim dia, amb un balanç de 66 "màrtirs" i 241 ferits.

Israel va començar la seva ofensiva contra la Franja després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats. A aquests balanços de víctimes s'hi sumen prop de 590 palestins morts a Cisjordània, inclosa Jerusalem Est, en unes operacions per part de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons des d'aquesta data.

També caldria sumar-hi 490 morts i més de 1.500 ferits al Líban, conseqüència dels atacs israelians, segons dades del Ministeri de Sanitat libanès.