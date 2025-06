Almenys 21 morts a Gaza per atacs israelians des de l'alba d'aquest dissabte

Onze persones han mort mentre esperaven a rebre ajuda humanitària a centres de repartiment de la GHF

MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 persones han mort des de l'alba d'aquest dissabte a la Franja de Gaza en accions militars israelianes, segons fonts sanitàries gazianes.

Entre els morts hi ha cinc palestins que han mort per trets de l'exèrcit israelià als voltants d'un lloc d'ajuda de la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF, per les seves sigles en anglès), la criticada organització concebuda pels Estats Units amb suport israelià; quinze persones més han resultat ferides.

Fonts mèdiques de l'hospital d'Al-Awda, a Nuseirat, han confirmat l'arribada d'aquests morts i ferits, i denunciat que van rebre trets de forces israelianes quan esperaven recollir ajuda al lloc que la GHF ha instal·lat al centre de la Franja de Gaza, concretament prop del corredor de Netzarim, instal·lat per les forces israelianes a la zona, segons l'agència de notícies palestina Sanad.

Unes altres sis persones han mort i deu més han quedat ferides per trets israelians contra civils prop d'un altre centre de distribució d'ajuda humanitària a Rafah, al sud de la Franja de Gaza.

Les autoritats palestines denuncien que les forces israelianes que custodien el perímetre d'aquests centres de distribució d'ajuda han matat centenars de palestins des del començament de les operacions.

Les Nacions Unides i les ONG internacionals critiquen que la GHF està absolutament incapacitada per executar la distribució de l'ajuda, mentre que la fundació defensa que cap d'aquests incidents està relacionat amb la seva tasca.

També s'ha informat de la mort de tres germans en un bombardeig israelià al carrer Mansura del barri de Shuhaiya, a l'est de la ciutat de Gaza. Els cossos han estat traslladats a l'Hospital Baptista de Gaza.

Finalment, ha mort un menor, Amir Attaya, arran de la gravetat de les ferides patides en un bombardeig al sud de la Franja de Gaza.

Més de 55.700 palestins han mort des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza, el 7 d'octubre del 2023, segons dades del Ministeri de Sanitat gazià, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica, Hamas. Aquest atac va ser en resposta a la incursió de milícies palestines del 7 d'octubre que es va saldar amb unes 1.200 morts en sòl israelià.