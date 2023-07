Almenys 21 morts, deu desapareguts i milers d'evacuats per les fortes pluges a Corea del Sud

El país es troba en el nivell més alt de desastre natural per les precipitacions



MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 persones han perdut la vida, deu més estan desaparegudes i milers de persones han estat evacuades de les seves llars a diferents punts de Corea del Sud com a conseqüència de les fortes pluges que assoten el país.

A les 16.00 hores (hora local) d'aquest dissabte, el recompte de persones afectades per les pluges torrencials incloïa, a més, sis ferits, segons fonts de la Caserna General Central de Contramesures de Seguretat i Desastre, recollides per l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

La major part de les víctimes mortals han estat identificades a la província oriental de Gyeongsang del Nord, on les pluges han deixat almenys 16 morts.

En total, unes 1.567 persones d'aproximadament 1.002 llars de 13 ciutats i comtats diferents s'han vist obligades a sortir de casa seva a la recerca d'un refugi durant la nit. S'estima que al voltant de 1.114 persones no haurien pogut tornar per motius de seguretat.

Entre el comtat central de Goesan i la ciutat central de Chungju han estat evacuades prop de 8.000 persones més, poc abans que la presa de Goesan es desbordés.

Les autoritats locals han informat, segons la mateixa agència, de 31 casos de danys públics i 71 casos de danys a propietats privades. S'han produït, a més, talls d'electricitat a 13 ciutats i comtats de tot el país.

L'Agència Meteorològica sud-coreana ha emès advertiments per fortes pluges per a les províncies de Gyeonggi, Chungcheong, Gangwon (al sud), Jeolla del Nord i la part occidental de Jeolla del Sud, entre d'altres.

Per la seva banda, la Corporació de Ferrocarrils de Corea (KORAIL) ha suspès tots els trens regulars i alguns trens bela KTX que recorren la regió interior central del país i ha advertit que altres serveis es veuran ralentits, com és el cas de les rutes que connecten Seül amb el sud del país.

Dijous, el Ministeri d'Administracions Públiques i Seguretat va elevar al més alt --en un sistema de tres nivells-- el nivell de desastre natural per les pluges. Aquest dissabte, el primer ministre sud-coreà, Han Duck Soo, ha ordenat als funcionaris que evacuïn ràpidament les persones a les regions propenses a esllavissades de terra per minimitzar els danys i les víctimes i ha demanat que facin tot el possible per rescatar les persones a les àrees afectades.