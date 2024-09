Almenys 21 morts i 70 ferits en atacs de les RSF contra un mercat a Sennar (Sudan)

HRW denuncia que els paramilitars i l'Exèrcit han adquirit armament modern fabricat a l'estranger

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 persones han mort i altres 70 han resultat ferides com a resultat d'un atac d'artilleria de les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF) sudaneses contra un mercat a la ciutat de Sennar, al sud-est del país, en el marc dels combats contra l'Exèrcit pel control de la mateixa.

El balanç ha estat confirmat per l'ONG Xarxa de Metges Sudanesos, si bé fonts consultades pel diari 'Sudane Tribune' la xifra de morts podria superar els 150, doncs els trets han impactat tant el mercat de vegetals i peix com una estació de transport públic i zones residencials.

Aquest bombardeig s'ha produït com una resposta als atacs aeris de l'Exèrcit contra posicions dels paramilitars al sud i l'oest de l'estat de Sennar, la capital del qual, Singa, va ser presa per les RSF a la fi de juny.

A més de l'esmentada ciutat, les RSF han intensificat recentment les seves ofensives sobre les ciutats d'Omdurman i Al-Fashir, aquesta última capital de l'estat del Darfur Nord.

HRW DENUNCIA L'ADQUISICIÓ D'ARMAMENT MODERN ESTRANGER

Per la seva banda, l'ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciat que els dos bàndols, als quals considera com a responsables de crims de guerra i "altres atrocitats", han adquirit de forma recent noves armes i equips militars moderns de fabricació estrangera, segons una investigació basada en vídeos publicats per combatents d'ambdues parts.

"El conflicte del Sudan és una de les pitjors crisis humanitàries i de Drets Humans del món, en la qual les parts bel·ligerants cometen atrocitats amb impunitat, i és probable que les noves armes i equips adquirits s'utilitzin per cometre nous crims", ha assenyalat l'investigador principal sobre crisi, conflictes i armes d'HRW, Jean-Baptiste Gallopin.