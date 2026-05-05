Almenys 21 morts i 61 ferits en una explosió en una fàbrica de focs artificials al centre de la Xina

Europa Press/Contacto/Chen Sihan
MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -
Una explosió esdevinguda aquest dilluns en una fàbrica de focs artificials situada a Liuyang, municipi pertanyent a la ciutat de Changsha, al centre de la Xina, s'ha cobrat la vida d'almenys 21 persones i ha deixat a altres 61 ferides.
Els fets han ocorregut en el taller de l'empresa Changsha Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display, lloc en el qual continuen les tasques de rescat, segons ha recollit l'agència de notícies xinesa Xinhua, que agrega que el Ministeri de Gestió d'Emergències ha enviat a un equip per guiar les labors de rescat i socors.
Concretament, fins al lloc de l'accident han estat enviats cinc equips de rescat, amb un total de 482 efectius, a més de metges provincials i municipals per atendre als rescatats.