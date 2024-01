Almenys 20 morts per enfrontaments entre grups criminals a Chiapas (Mèxic)

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys una vintena de persones han mort per enfrontaments entre almenys dos grups criminals a la localitat de Chicomuselo, a l'estat mexicà de Chiapas, a prop de la frontera amb Guatemala.

La societat civil local ha informat que l'incident --que va durar al voltant de set hores-- es va produir la setmana passada entre els grups armats que tenen presència a la zona, el Cartel Jalisco Nueva Generación i el Cartel de Sinaloa, informa el diari mexicà 'Milenio'.

La violència va provocar temor entre les famílies, que van fugir de les comunitats afectada per fugir a altres municipis. "La comunitat de Nova Morelia va haver de sortir el dia 5 (de gener) perquè no hi ha seguretat per romandre a les seves cases, ja que cap autoritats garantia seguretat", resa un comunicat.

En aquesta línia, a la fi de desembre els veïns de la localitat del Limonar, també a Chiapas, van fugir després que homes armats entressin en els seus habitatges, segons informa el citat mitjà de comunicació.

Els afectats han demanat el suport de grups de Drets Humans i de les autoritats: "Exigim als tres nivells de Govern que actuïn conforme al dret, retornin al poble el robat: la nostra llibertat, els nostres béns materials que amb tant treball hem aconseguit, els nostres espais de treball, l'educació dels nostres fills, la seguretat", han sol·licitat.