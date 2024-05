Almenys 20 morts en un bombardeig d'Israel al campament de refugiats de Nuseirat (Gaza)

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys 20 palestins han mort durant la nit a causa d'una sèrie de bombardejos executats per l'Exèrcit d'Israel contra el campament de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza.

L'agència de notícies palestina Maan, vinculada al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha indicat que l'atac s'ha dut a terme contra un edifici residencial de tres plantes a on hi havia persones desplaçades.

A més, aquesta mateixa nit avions de combat israelians han atacat una casa a l'oest de la ciutat de Gaza, així com la localitat de Beit Lahia i Jabalia, al nord de l'enclavament, on la setmana passada Israel va emetre ordres de desallotjament en detectar que les milícies palestines s'estarien reconstruint a la zona.

L'Exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva sobre la Franja de Gaza com a resposta als atacs executats el 7 d'octubre per Hamas, que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges. Des de llavors, les autoritats palestines han notificat la mort de prop de 35.100 persones, a les quals se sumen altres 480 com a conseqüència de les operacions de les forces de seguretat i d'atacs de colons israelians a Cisjordània i Jerusalem Est.