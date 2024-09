Almenys 20 migrants desapareguts en un naufragi al sud de Lampedusa

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys 20 persones han desaparegut en el naufragi d'una embarcació amb migrants en aigües del Mediterrani quan provava d'arribar a les costes d'Itàlia, han alertat l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i la Guàrdia Costanera italiana.

Els guardacostes han explicat en un comunicat que aquest dimecres una patrulla ha auxiliat una embarcació a 10 milles de l'illa de Lampedusa. A bord hi viatjaven set persones, totes de nacionalitat siriana, que han explicat que van salpar de Líbia diumenge passat.

Els set supervivents han estat traslladats a Lampedusa i estan "en estat crític", segons la responsable d'ACNUR a Itàlia, Chiara Cardoletti. "Molts han perdut familiars", ha lamentat en un missatge a través de les xarxes socials.

La Guàrdia Costanera ha xifrat en 21 la llista provisional de desapareguts i ha assegurat que a bord de l'embarcació hi viatjaven pel cap baix tres menors d'edat. Aparentment van caure al mar per les males condicions meteorològiques i les autoritats italianes ja han alertat les de Líbia, Malta i Tunísia per a les tasques de recerca.

Enguany, més de mil persones han perdut la vida en la ruta migratòria marítima cap a Itàlia, segons dades de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que eleva a més de 23.800 les víctimes registrades des que es van començar a recopilar registres el 2014.