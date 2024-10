Almenys 19 morts per bombardejos israelians a Baalbek, a l'est del Líban

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys 19 persones han mort aquest dimecres en bombardejos israelians a la governació de Baalbek, a l'est del Líban, després que l'Exèrcit d'Israel hagi reclamat als residents de la ciutat i altres dues localitats que abandonessin "immediatament" aquestes zones de cara a nous atacs aeris contra suposats objectius del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah.

El Centre d'Operacions d'Emergències del Ministeri de Sanitat libanès ha informat que el balanç inclou a onze morts, incloses tres dones, i tres persones que es troben en vigilància intensiva pels atacs a la granja de Salibi, mentre que vuit persones, d'elles cinc dones, han mort en atacs a Badnayel, segons resa un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social 'X'.

Baalbek, situada a la vall de la Becà, compta amb al voltant de 25.000 residents i acull uns temples romans considerats com un dels jaciments arqueològics més importants del Pròxim Orient, havent estat declarat el 1984 com a Patrimoni de la Humanitat per l'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

El Govern del Líban ha xifrat en prop de 2.800 els morts i al voltant de 12.900 els ferits a causa dels atacs executats per Israel des del 8 d'octubre del 2023.