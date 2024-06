Almenys 19 morts i cinc ferits després d'un atac israelià contra un edifici al sud del Líban

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 19 persones han mort i altres cinc han resultat ferides aquest dimecres a la nit després d'un atac de l'Exèrcit d'Israel contra un edifici a la ciutat de Nabatieh, situada al sud del Líban, en el marc dels enfrontaments entre les forces israelianes i el partit-milícia xiïta Hezbollah, que amenacen amb una expansió del conflicte a la Franja de Gaza.

Al voltant de les 22.00 hores (local), un atac aeri israelià ha impactat un edifici de dues plantes al barri d'Al-Masha, deixant-lo "completament destruït", segons ha informat l'agència de notícies libanesa estatal NNA.

Les autoritats ja s'han traslladat al lloc per realitzar serveis de rescat i atendre als ferits, dels quals almenys cinc han estat traslladats als hospitals propers.

L'Exèrcit israelià i Hezbollah --recolzat per Iran i que compta amb un important pes polític al Líban-- mantenen una sèrie d'enfrontaments des del 8 d'octubre, un dia després dels atacs perpetrats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i altres faccions palestines, que van deixar a prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats.

Les tensions han anat a l'alça durant les últimes setmanes i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va advertir recentment que l'Exèrcit israelià "està preparat per a una acció molt poderosa" a la frontera amb el Líban, mentre que el propi Exèrcit assegura tenir ja un pla preparat per a això. Per la seva banda, el 'número dos' de Hezbollah, Naim Qassem, va sostenir que una expansió del conflicte derivaria en "devastació i destrucció" a Israel.