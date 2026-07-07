Almenys 18 persones ferides en dues explosions a Damasc prop de l'hotel on s'allotja Macron

Europa Press/Contacto/Michael Baucher
MADRID 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys 18 persones han resultat ferides aquest dimarts a causa de dues explosions a Damasc, segons han confirmat les autoritats sirianes, tot just durant la visita al país del president de França, Emmanuel Macron, que s'allotja en un hotel als voltants del lloc on s'han registrat.
El Ministeri d'Interior sirià ha detallat que les detonacions han tingut lloc prop de la seu del Ministeri de Turisme, abans d'afegir que entre els ferits hi ha quatre policies, tal com ha recollit l'agència estatal siriana de notícies, SANA.
Així, ha manifestat que les investigacions preliminars apunten a que un dels artefactes estava col·locat a l'interior d'un vehicle aparcat a la zona, mentre que l'altre es trobava dins una paperera, sense que ara com ara hagin reivindicat els atacs.
Les explosions han tingut lloc després que Macron arribés al Palau del Poble per reunir-se amb el president de transició de Síria, Ahmed al-Sharaa, en la primera visita d'un cap d'estat de la Unió Europea al país des de la caiguda el desembre del 2024 del règim de Bashar al-Assad per una ofensiva de gihadistes i rebels.
Mitjans estatals sirians han publicat algunes fotografies de la trobada, en què es pot veure Macron amb ulleres de sol durant la recepció, sense que ara com ara hagin transcendit detalls sobre la reunió amb Al-Shara, antic líder del grup gihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Macron ha esdevingut així el primer president d'un país de la UE a visitar Síria des del 2008 --quan ho va fer Nicolas Sarkozy--, després de les tensions amb el règim d'Al-Assad i el trencament de relacions arran de l'esclat de la guerra civil del 2011 per la repressió de les manifestacions prodemocràtiques durant la Primavera Àrab.