Almenys 18 morts per un atac de les RSF contra un hospital en El Fasher, al Sudan

L'ONU denuncia una "ona de violència devastadora i a gran escala contra els civils"

MADRID, 19 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys 18 persones han mort i altres 21 han resultat ferides de gravetat per un bombardeig d'artilleria atribuït a les Forces de Suport Ràpid (RSF) contra un hospital a la ciutat del Fasher, capital de l'estat sudanès de Darfur Nord, en el marc del conflicte que va esclatar a l'abril de 2023 l'Exèrcit del Sudan.

La Xarxa de Metges del Sudan ha denunciat a través del seu perfil a la xarxa social 'X' que l'objectiu de l'atac ha estat l'Hospital Saudita, que s'enfronta a una "pèssimes condicions humanitàries" davant dels atacs d'artilleria pesada i míssils guiats que ha provocat una pèrdua "significativa" de personal i subministraments mèdics.

Hores abans, el Comitè de Resistència del Fasher havia proporcionat un balanç preliminar de 10 morts i 20 ferits, si bé advertia que el recompte de víctimes "estava en marxa", segons un comunicat publicat en Facebook.

L'ONU CONDEMNA ELS BOMBARDEJOS CONTRA ZONES CIVILS

La coordinadora humanitària de l'ONU per al Sudan, Clementine Nkweta-Salami, ha condemnat els bombardejos i atacs aeris contra zones civils a Darfur i en l'estat de Khartum, on en l'última setmana s'han registrat desenes de víctimes mortals, per la qual cosa ha expressat "la seva profunda preocupació per la protecció dels civils".

"Aquesta ona de violència devastadora i a gran escala contra els civils posa en relleu la necessitat d'una reducció immediata de la violència. Després de 20 mesos de conflicte, aquest nombre cada vegada major de morts i ferits és inacceptable. El Dret Internacional Humanitari ha de respectar-se", ha denunciat.