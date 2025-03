Almenys 18 morts i un desaparegut pels incendis forestals a Corea del Sud

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

Almenys 18 persones han mort, 10 han resultat ferides i una ha estat donada com desapareguda a conseqüència dels incendis forestals que assoten les províncies de Gyeongsang del Nord i Gyeongsang del Sud, que han portat al Govern del país asiàtic a declarar l'estat de catàstrofe nacional.

Segons han informat aquest dimecres les autoritats sud-coreanes, almenys 7 persones han mort a Yeongdeok; 6 han perdut la vida a Yeongyang, mentre que també s'han registrat tres morts a Cheongsong i altres dues a Andong. A més, fins al moment han resultat ferides 10 persones, dues de les quals es troben a estat greu.

Les autoritats han comunicat així mateix que, en les últimes hores, un helicòpter s'ha estavellat al comtat d'Uiseong, situat a Gyeongsang del Nord, sense precisar víctimes. És d'esperar, encara que no hi ha hagut confirmació sobre aquest tema, que es tracti d'un dels 146 helicòpters que treballen des de divendres passat a la zona per extingir les flames. Amb la mateixa missió, l'Exèrcit ha desplegat així mateix uns 5.000 efectius.