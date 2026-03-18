Almenys 17 morts i més de 30 ferits en una nova onada d'atacs israelians contra el Líban

MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -
Almenys 17 persones han mort i més d'una trentena han resultat ferides en els últims atacs aeris llançats a la matinada d'aquest dimecres per l'Exèrcit d'Israel contra diferents punts del Líban, inclosa la capital, Beirut, en el marc de l'última ofensiva israeliana oficialment dirigida contra posicions del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, que se salda ja amb prop de 900 morts i més d'un milió de desplaçats.
Segons el recompte inicial donat a conèixer pel centre d'operacions d'emergències del Ministeri de Salut en comunicats recollits per l'agència oficial libanesa NNA, dos atacs propers en el temps de l'Exèrcit israelià han deixat sis morts i 24 ferits a Beirut: "També s'han recuperat restes mortals del lloc dels fets, la identitat dels quals es determinarà una vegada que s'hagin completat les proves d'ADN", ha agregat.
Paral·lelament, en un atac contra un edifici de la localitat de Habush, en el districte de Nabatiye, al sud del país, tres ciutadans han mort i un altre ha resultat ferit, mentre continuen les tasques de recerca i rescat de vuit persones desaparegudes.
En aquest mateix districte, però en la localitat de Jebchit, també han perdut la vida per compte dels atacs israelians almenys quatre ciutadans d'origen sirià, d'acord amb les referides fonts.
Per la seva banda, en la localitat de Baalbek, situada a uns 86 quilòmetres a l'est de Beirut, capital del país, un altre atac s'ha saldat amb almenys quatre morts i set ferits.