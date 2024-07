Almenys 17 morts en un atac israelià contra una sala d'oració a Al-Shati (Gaza)

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 17 persones han mort en un atac israelià contra una sala d'oració del camp de refugiats d'Al-Shati, al nord-oest de la Franja de Gaza.

Fonts mèdiques citades per la televisió panàrab Al-Jazeera han informat d'aquesta xifra de víctimes de l'atac, sense que de moment hi hagi més dades.

Aquest atac es produeix mentre almenys 71 persones han mort i 289 han resultat ferides un bombardeig israelià al camp de desplaçats d'Al-Mawasi, a l'oest de la ciutat de Khan Yunis i en principi descrita per l'exèrcit israelià com una "zona segura" per als desplaçats de l'enclavament.

Els objectius, segons Israel, eren el comandant de l'ala militar de Hamas, Mohamed Deif i el comandant de Hamas a Khan Yunis, Rafa Salamé. Es desconeix si han mort en el bombardeig.

El balanç de palestins morts a causa de l'ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza fa mesos, arran dels atacs del 7 d'octubre, ja ha superat els 38.400 mentre que la xifra de ferits s'acosta als 88.500, segons han les xifres oficials del Ministeri de Sanitat gazià, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).