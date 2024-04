Almenys 17 civils morts en un atac de la coalició rebel CPC a República Centreafricana

MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys 17 civils han mort en un atac de la rebel Coalició Patriotes pel Canvi (CPC) en la localitat centreafricana de Bohong, a la prefectura d'Ohuman Pende, situada a l'oest de República Centreafricana (RCA).

El Govern centreafricà ha condemnat "enèrgicament" aquest "sòrdid" atac, que va tenir lloc el dimarts sobre les 12.00 hores (hora local), contra "ciutadans pacífics". "Aquesta atac és tant o més desesperat que quan es produeix després de recents accions criminals i subversives", resa un comunicat.

Les autoritats consideren que la "campanya només pretén soscavar els esforços per consolidar la pau, en el marc de l'Acord Polític per a la Pau i la Reconciliació i el Full de ruta de Luanda, recolzats per la comunitat internacional".

"Alhora que presenta el seu més sentit condol a les famílies de les víctimes i desitja una ràpida recuperació als ferits, el Govern adverteix que els responsables d'aquest atac contra ciutadans pacífics no quedaran impunes", ha advertit.

La CPC --que aglutina a diversos grups rebels, entre ells diversos signants de l'acord de pau de 2018-- està encapçalada per l'expresident i rival de l'actual Govern, François Bozizé. L'actual ofensiva va ser llançada després que els tribunals rebutgessin la candidatura de Bozizé a les eleccions del 2019, en les quals Touadéra va assolir la reelecció enmig de denúncies de frau per part de diversos partits opositors.