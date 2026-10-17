Almenys 166 detinguts fins a les 12 hores en les protestes contra el cost de la vida a França

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 166 persones han estat detingudes fins a les 12 hores a França en el marc de les protestes d'estudiants, 'armilles grogues', activistes climàtics i fins i tot agricultors convocades per a aquest dissabte per diverses reivindicacions, principalment l'augment del cost de la vida.
"S'han registrat 166 detencions a tot el territori nacional", amb "140 accions" documentades i "32.800" persones mobilitzades fora de París, segons un comunicat del Ministeri de l'Interior francès.
La Prefectura de la Policia de París ha informat d'aquest centenar d'arrestos des de mitjanit, la majoria per portar equip de protecció com guants estriats o passamuntanyes o armes prohibides, informa la cadena de televisió BFMTV.
"Els actes violents anunciats per alguns a les xarxes socials per a aquest matí han fracassat. L'agilitat del sistema posat en marxa ens ha permès reaccionar, dispersar i detenir els implicats", ha indicat la Prefectura.
A París, la Policia ja ha utilitzat gasos lacrimògens a la plaça de la República, on centenars de persones s'havien congregat ja hores abans de l'inici de la manifestació. Als Camps Elisis les botigues estan tapiant els aparadors.
També hi ha protestes a Lilla o Lió, concretament a la Universitat Lió 3, on la Policia ha emprat granades de gas lacrimogen.
Per a aquesta tarda, les autoritats esperen entre 30.000 i 60.000 manifestants a París, i fins a 170.000 a tot el país.
El Ministeri de l'Interior ha alertat per la seva banda que l'"extrema esquerra" podria "provocar la degeneració de les marxes". "La probabilitat que l'extrema esquerra provoqui que les marxes de la tarda degenerin és molt alta.
El ministre ha reiterat les instruccions per a una resposta molt ferma als prefectes i a la policia", adverteix el Ministeri que dirigeix Laurent Nuñez en un missatge dirigit als mitjans de comunicació.
ASSAIG A L'AJUNTAMENT DE MARSELLA
En un dels incidents més destacats, un grup de manifestants ha entrat breument a la seu de l'Ajuntament de Marsella durant les protestes.
Segons les imatges gravades per TF1 s'ha llançat a terra un bust de la Marianne, símbol de la República, s'hi va escriure una pintada anarquista en una paret i es van trencar diverses pantalles. Efectius de seguretat es van enfrontar als assaltants al vestíbul i finalment van fugir. No hi va haver ferits.
L'alcalde de Marsella, Benoit Payan, ha criticat aquesta acció. "Això és intolerable", ha afirmat en resposta a l'entrada de "vàndals" a la seu de l'Ajuntament de Marsella. "Els danys són objectivament bastant limitats", ha reconegut, tot i que ha destacat el simbolisme de l'atac contra el bust de la Marianne.
"És intolerable veure gent aprofitant-se de les protestes per irrompre, vandalitzar i destruir tot el que constitueix la base de la nostra nació", ha argumentat. "Es suposa que aquesta Marianne representa tots els francesos i franceses", ha afegit.
Segons una enquesta, gairebé set de cada deu francesos aproven la mobilització del 17 d'octubre contra l'augment del cost de la vida després que la inflació hagi aconseguit el seu nivell més alt des del gener del 2024.