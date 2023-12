Almenys 165 morts en 24 hores per l'ofensiva israeliana a Gaza, segons el Ministeri de Sanitat gazià

MADRID, 30 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys 165 palestins han mort i més de 250 han resultat ferits en les últimes 24 hores, segons ha informat el Ministeri de Sanitat del Govern de Gaza, controlat per Hamas.

Amb aquests, són ja 21.672 els morts des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza, el passat 7 d'octubre. A més, hi ha 56.165 ferits, segons el balanç.

Entre els últims morts hi hauria almenys quatre persones que van morir en un bombardeig israelià a prop de l'Hospital Europeu de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza. La zona és escenari d'intensos combats.

D'altra banda, la Mitja Lluna Roja Palestina ha informat del bombardeig d'artilleria sobre una casa del camp de refugiats de Maghazi, al centre de l'enclavament palestí, en el qual ha mort una persona i dues més han resultat ferides.

Mentrestant, el Consell Suprem per als Esports gazià ha denunciat que han mort centenars d'esportistes en l'ofensiva militar israeliana i ha demanat a la comunitat internacional que els responsables rendeixin comptes.

Israel "també ha atacat, destruït i bombardejat molts estadis i clubs esportius i n'ha convertit diversos en centres de detenció, tortura i execucions, com ha passat amb l'Estat Yarmuk de la Ciutat de Gaza, on desenes de civils han estat obligats a despullar-se", segons un comunicat de l'organisme publicat a Telegram i recollit per Al-Jazeera.

Per tot això demana a la comunitat internacional i als organismes i federacions esportives internacionals i "a tots els països del món lliure" que intervinguin per "aturar la guerra genocida contra la Franja de Gaza".