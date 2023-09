Almenys 16 morts i 28 ferits en un atac rus contra un mercat a Kostiantínivka, a Donetsk

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Ucraïna han denunciat la mort d'almenys 16 persones a conseqüència d'un atac de les forces armades russes en un mercat de la localitat de Kostiantínivka, a Donetsk, on a més s'ha registrat pel cap baix 28 ferits.

Segons ha detallat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, el lloc de l'impacte del míssil "es tractava d'un mercat normal, amb botigues i una farmàcia" i ha costat la vida de "persones innocents".

"Malauradament, el nombre de morts i ferits pot continuar augmentant. El meu més sentit condol a tots els qui han perdut familiars. Aquest mal rus ha de ser derrotat tan aviat com sigui possible", ha manifestat el president Zelenski per les xarxes socials.

Per la seva banda, el ministre d'Interior d'Ucraïna, Íhor Klimenko, ha confirmat a Telegram que els serveis d'emergències i la policia ja es troben sobre el terreny i han engegat un operatiu de cerca i rescat.

Les forces russes han bombardat la zona amb míssils d'un sistema de defensa S-300. Els projectils han provocat un incendi al lloc de l'impacte que ha afectat una àrea d'uns 300 metres quadrats, segons informacions recollides per l'agència de notícies Ukrinform.