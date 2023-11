Almenys 15 morts per un atac a una escola a Jabalia, a la Franja de Gaza

Almenys 9.488 persones han mort a la Franja, entre les quals uns 3.900 nens

MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys 15 persones han mort i 70 han resultat ferides per un atac perpetrat aquest dissabte a una escola al campament de refugiats de Jabalia, situat a la zona nord de la Franja de Gaza i escenari, els últims dies, d'una intensificació dels bombardejos israelians, segons el Ministeri de Sanitat gazià.

A l'escola d'Al-Fajura, vinculada a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA), s'hi refugiaven persones que han hagut d'abandonar casa seva des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana a Gaza.

L'UNRWA ha denunciat successius atacs a les seves instal·lacions, teòricament protegides pel Dret Internacional i en les quals es refugien ara uns 700.000 desplaçats. Des de l'inici de l'actual onada de violència, almenys 72 treballadors de l'agència han perdut la vida i 47 instal·lacions han estat malmeses.

Almenys 9.488 persones han mort a la Franja, entre les quals uns 3.900 nens, com a conseqüència de l'ofensiva llançada per les forces d'Israel com a resposta als atacs de Hamas del 7 d'octubre, segons un nou balanç divulgat aquest dissabte pel Ministeri de Sanitat de Gaza.