Almenys 145.000 desplaçats aquest mes per l'escalada de la violència a l'est de RDC

L'OCHA assenyala que de mitjana, més de 8.000 persones s'han vist obligades a abandonar les seves llars cada dia

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA) ha xifrat en 145.000 les persones desplaçades des de l'1 d'octubre per l'escalada de la violència a l'est de República Democràtica del Congo, especialment a la regió Kivu Nord.

"Això significa que, de mitjana, més de 8.000 persones s'han vist obligades a abandonar les seves llars cada dia. Alguns d'ells ja han experimentat múltiples desplaçaments, i cadascun d'ells empitjora encara més la seva vulnerabilitat", resa un comunicat que denuncia els desplaçaments "massius de civils" després dels recents enfrontaments entre grups armats.

A més, l'agència de l'ONU ha remarcat que els desplaçats necessiten refugi, aliments, aigua i assistència sanitària. "Els nostres socis estem brindant certa assistència, inclosos aliments, protecció i suport nutricional, així com subministraments i mantes", agrega l'OCHA.

Fa uns dies, el Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) va assenyalar que, dels 4,9 milions de persones que necessiten assistència humanitària, 2,8 milions són nens. A més, va indicar que el nombre de casos verificats de violacions greus contra els menors ha augmentat un 41 per cent en comparació amb el mateix període de l'any passat.

"La violència i els atacs constants contra la població civil continuen tenint un impacte devastador en els drets dels nens i les dones. Els nens segueixen estant exposats a assassinats, mutilacions, segrestos i reclutaments per part de grups armats", indica UNICEF, que recorda que aquesta situació "també té un impacte significatiu en l'aprenentatge dels nens".

A finals de setembre es va produir una forta deterioració de la situació de seguretat al territori de Masisi, a Kivu Nord. Nombrosos grups armats han participat en un conflicte obert que ha obligat a milers de persones a fugir dins dels territoris de Masisi i Rusthuru.

República Democràtica del Congo és el país amb el major nombre de desplaçats interns a Àfrica, amb més de 6,3 milions de persones desplaçades. No obstant això, les operacions humanitàries al país no poden cobrir les necessitats d'aquestes persones perquè només han rebut un 36 per cent de la quantitat sol·licitada, 818 milions de dòlars (776 milions d'euros) dels 2.300 milions de dòlars (2.182 milions d'euros).