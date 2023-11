Almenys 143 morts per un terratrèmol de magnitud 6,4 al Nepal

MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys 143 persones han mort i 166 han resultat ferides per un terratrèmol de magnitud 6,4 en l'escala Richter a l'oest del Nepal les últimes hores d'aquest divendres i que ha portat el Govern a mobilitzar diverses agències de rescat per respondre a l'emergència.

Segons el Centre Nacional de Sismologia del país, el terratrèmol ha tingut lloc a les 23.47 (hora local) de divendres, i s'ha originat a uns deu quilòmetres de profunditat. Els districtes de Jajarkot i Rukum Occidental, a la zona oest del Nepal, han estat els més afectats pel terratrèmol, el balanç de víctimes del qual encara és provisional.

Només a Jajarkot, la policia ha confirmat almenys 105 víctimes mortals, mentre que a Rukum Occidental les dades preliminars donen compte de 38 morts, segons fonts citades pel diari 'Kathmandu Post'.

Els informes inicials no ofereixen xifres clares de morts o ferits en altres parts de la regió muntanyenca, si bé es té constància d'almenys tres rèpliques durant l'hora següent, amb una magnitud d'almenys 4,2 en l'escala de Richter.

L'exèrcit nepalès ha mobilitzat cinc helicòpters i un avió per col·laborar en les operacions de rescat i distribució d'ajuda a les zones afectades i també per traslladar ferits.

El primer ministre del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, ha expressat el seu dolor per les pèrdues humanes i materials i ha ordenat "mobilitzar tres agències de seguretat per a l'immediat rescat i consol dels ferits", segons un comunicat difós per la seva oficina a la xarxa social X.

El mateix Dahal ha visitat aquest dissabte la zona acompanyat d'un equip mèdic de 41 persones. El Govern ha anunciat ajuts per 100 milions de rupies (uns 700.000 euros) per a les tasques de cerca i rescat.

La tremolor també s'ha sentit també al nord de l'Índia, inclosa la seva capital, Nova Delhi. El primer ministre indi, Narendra Modi, ha expressat igualment la seva "solidaritat" per la tragèdia i s'ha ofert a les xarxes socials a brindar al país veí "tota l'assistència possible".