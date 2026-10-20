Almenys 14 morts i set ferits després d'un lliscament de terra en una mina d'or a Colòmbia

MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys catorze persones han mort i altres set han resultat ferides aquest dilluns per la nit a causa d'un lliscament de terra ocorregut en una mina d'or a Santa Bàrbara d'Iscuandé, al departament de Nariño, al sud-oest de Colòmbia.
Així ho ha confirmat el director de la Direcció administrativa de Gestió del Risc de Desastres (DAGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña, mentre que l'oficina d'ONU Drets Humans a Colòmbia ha assenyalat que dotze de les catorze morts corresponen a dones, alhora que "altres més es troben ferides i requereixen atenció urgent".
Al seu torn i sense assenyalar el gènere de les víctimes, Gabriel Ocaña ha precisat en una entrevista amb la televisió colombiana RCN que l'estat de salut de quatre dels set ferits presenta més complicacions: "En aquest moment estem buscant un suport en helicòpter per poder mobilitzar-los fins a la ciutat de Pasto o Tumaco per ser atesos", ha agregat.