Almenys 14 morts, entre ells vuit nens, per un incendi a Coronel (Xile)

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys 14 persones han mort, entre ells vuit nens, per l'incendi de dos immobles aquest dilluns a la tarda al municipi xilè de Coronel, al centre del país.

Les víctimes, totes elles veneçolanes, pertanyen a tres grups familiars, ha informat el Departament de Seguretat municipal, segons ha publicat el diari 'BioBio Chile'.

"Es tracta de tres grups familiars vivint en condicions d'amuntegament, i la informació que tenim tant de les organitzacions, com també de la seva família és que totes les persones que estaven a l'interior de l'habitatge van intentar escapar no aconseguint-ho i, per tant, patint en el lloc", ha indicat el Departament.

El succés, les causes del qual estan sent investigades pels Bombers i pels Carabiners, ha ocorregut a dos immobles situats en la intersecció entre Vista Bella i el carrer Central, punt al qual es van desplaçar els serveis d'emergències, que finalment no van aconseguir evitar les morts.