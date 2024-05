Almenys 14 ferits després de l'onada de míssils russos contra Odessa, al sud d'Ucraïna

MADRID, 2 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys 14 persones han resultat ferides aquest dimecres a la nit després que l'Exèrcit de Rússia hagi llançat una nova onada de míssils contra la regió d'Odessa, al sud d'Ucraïna, que també ha provocat danys en edificis administratius i residencials.

"Com a conseqüència de l'atac amb míssils russos contra Odessa, han resultat danyades infraestructures civils, en particular, magatzems de correus. El foc està sent extingit. Les cases dels voltants tenen les finestres trencades. 14 persones han resultat ferides i un home ha estat hospitalitzat en estat moderat", ha publicat el governador d'Odessa, Oleg Kiper, al seu canal de Telegram.

En aquest sentit, ha assegurat que la resta de víctimes han estat ateses sobre el terreny, i ha aprofitat per denunciar "un altre crim" comès pels russos contra la població civil.

Nova Poshta, una empresa privada de correus i missatgeria d'Ucraïna, ha informat que un projectil ha impactat en una de les seves oficines, si ben no li ha calgut lamentar morts o ferits entre els seus treballadors, segons ha recollit l'agència de notícies Unian.

Cinc persones van morir i altres 30 van resultar ferides el dilluns per un altre atac de les forces russes sobre diversos edificis residencials, així com infraestructura civil. El fiscal general d'Ucraïna, Andri Kostin, va acusar a Rússia de fer servir bombes de ram contra la ciutat.