Almenys 13 morts i una desena de ferits en un atac rus contra l'estació de tren de Dnipró

Mykola Miakshykov / Zuma Press / Europa Press / E
MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 13 persones han mort i una desena han resultat ferides en un atac de l'exèrcit rus amb un dron contra l'estació de tren de la ciutat de Dnipró, a l'est d'Ucraïna, que les autoritats locals han denunciat com una acció "terrorista" per part de Moscou.
"Un terrible atac rus contra l'estació de tren de Dnipró. Els russos han utilitzat un dron per atacar una andana on hi havia un tren de rodalies i un altre de passatgers", ha informat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en un missatge a les xarxes.
Segons ha detallat, el nombre de morts arriba a 13 mentre que deu persones més han resultat ferides.
"Quants atacs terroristes similars ha perpetrat Rússia contra el nostre poble després de l'aixecament de les sancions a alguns oligarques russos i al sector energètic, en comptes de reduir la tensió?", s'ha preguntat el dirigent ucraïnès, el qual ha instat els Estats Units i Europa a prendre mesures "decisives" contra l'escalada bèl·lica de Moscou.
D'aquesta manera, Zelenski ha recalcat que les sancions contra Rússia "no s'han de suavitzar mentre continuï aquesta guerra" i ha reclamat que la UE, els Estats Units i el G7 "adoptin noves mesures més contundents".
El governador de la regió de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha anat informant de la situació a l'estació, després de l'impacte contra un tren que duia a terme el trajecte entre Dnipró i Zaporíjia i que era a les andanes, on els viatgers esperaven per embarcar.
Aquesta situació s'ha produït tot i l'alerta d'alt risc sobre la zona ja que durant la nit havien tingut lloc altres atacs a la regió de Dnipropetrovsk que han deixat almenys un ferit.