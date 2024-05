Almenys 12 palestins moren en bombardejos israelians contra Rafah

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys dotze palestins han mort aquest dilluns a la nit en una sèrie de nous bombardejos de l'Exèrcit d'Israel contra la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, on les autoritats israelianes han demanat l'evacuació dels civils davant d'una imminent operació terrestre contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) en considerar que l'urbs és el seu últim reducte.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han intensificat els seus atacs aeris contra l'est de la ciutat, precisament la zona que pretenien evacuar primer, encara que també han apuntat cap a altres zones de la part més occidental, segons l'agència de notícies palestina WAFA.

A més, l'esmentada agència ha assegurat que els vehicles militars israelians es troben a uns 200 metres del pas de Rafah, a la frontera amb Egipte, que serveix de punt d'entrada d'ajuda humanitària cap a l'enclavament, i que estan disparant als edificis dels voltants.

Nombrosos mitjans palestins han compartit vídeos en els quals es pot veure el llançament de bengales sobre la ciutat, especialment a les zones orientals de Rafah, en el que seria una prèvia a la imminent ofensiva terrestre.

De fet, el diari palestí 'Filastín' ja ha informat sobre el soroll d'un fort intercanvi de trets en aquesta part de la urbs. Poc abans, les pròpies FDI han informat que estaven "atacant i operant contra objectius de l'organització terrorista Hamas de manera selectiva a Mizrah Rafah", en aquesta mateixa zona.

L'aviació israeliana també ha bombardejat altres localitzacions al llarg de l'enclavament com la ciutat de Gaza, on ha matat a quatre persones en atacs contra diversos barris.

Les Forces Armades israelianes han bombardejat més de 50 "emplaçaments terroristes" de la milícia palestina a Rafah durant la jornada d'aquest dilluns com a preparatiu per a l'entrada de les forces terrestres, tot això després que aquest matí emetessin una ordre d'evacuació per a les zones orientals de la regió, que afecten a uns 100.000 palestins.

A Rafah hi ha més d'1,4 milions de desplaçats com a conseqüència de l'entrada de tropes israelianes que han anat escombrant de nord a sud l'enclavament palestí. Més de 34.700 persones, la majoria civils, han mort en aquesta ofensiva de represàlia als atacs de les milícies palestines del 7 d'octubre en els quals van morir unes 1.200 persones.

Poc després de l'anunci d'evacuació, Hamas va acceptar la proposta d'alto el foc plantejada per Egipte i Qatar, encara que Israel ha decidit continuar amb la seva ofensiva sobre Rafah. No obstant això, també ha anunciat l'enviament d'una delegació de mediadors per "esgotar" totes les opcions amb l'objectiu de tancar un acord que compleixi amb els seus requisits.