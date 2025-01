Almenys 12 morts en atacs israelians a Gaza després de l'anunci d'alto al foc entre Israel i Hamás

MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 12 persones han mort i altres 20 han resultat ferides aquest dimecres en atacs de l'Exèrcit israelià a la Franja de Gaza, amb prou feines hores després que s'hagi anunciat un acord d'alto el foc entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

La defensa civil de Gaza ha indicat a través del seu canal de Telegram que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han intensificat la seva agressió contra els ciutadans palestins, bombardejant un bloc residencial de diverses casis a la zona de Seij Radwan Pool, al nord de la ciutat de Gaza.

No obstant això, fonts consultades per l'agència de notícies palestina WAFA han indicat que els rescatistas han recuperat els cossos sense vida de 18 personis en Seij Radwan Pool, mentre que altres tres persones han mort en un bombardeig a l'est de la ciutat de Gaza.

D'altra banda, dos palestins més han mort en un atac perpetrat contra un habitatge en Qizan Rashwan, al sud de Jan Yunis, a la zona meridional de l'enclavament.