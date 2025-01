Almenys 12 morts i 20 ferits en un atac amb un dron turc contra un mercat a l'est d'Alep (Síria)

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 12 persones han mort i altres 20 han resultat ferides en un atac dut a terme aquest dimarts per un dron turc contra un mercat en el centre de la localitat de Sarrin, situada a l'est d'Alep, en el nord de Síria, escenari des de fa setmanes de combats entre rebels recolzats per Ankara i les Forces Democràtiques Sirianes (FDS).

L'Observatori Sirià de Drets Humans, amb seu a Londres però amb informants al país àrab, ha indicat que entre els morts hi ha dones i menors d'edat, si bé no ha especificat una xifra exacta. També ha assenyalat que entre els ferits hi ha tres nens.

Hores abans, l'organisme havia informat que avions de combat turcs havien executat diversos atacs als voltants de la presa de Tishrin, situada també a la província siriana d'Alep, així com contra posicions a les muntanyes Al Qasaq, la base aèria d'Al Sabt, posicions a la zona rural de Sarrin i la localitat d'Al Yadida.