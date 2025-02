Almenys 12 ferits per l'explosió d'una granada en un bar a Grenoble (França)

MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Almenys 12 persones han resultat ferides, 6 d'elles en estat crític, després de l'explosió d'una granada llançada contra un bar situat a la ciutat francesa de Grenoble, que es troba a la regió de Ródano-Alps (sud-est).

Segons fonts policials consultades pel diari 'Le Figaro', l'explosió ha tingut lloc aquest dimecres a la nit al sud de la ciutat, quan "una persona va llançar una granada" a l'establiment.

El fiscal general, Christophe Barret, ha informat que l'atacant estava en possessió d'un fusell d'assalt tipus kalashnikov que aparentment no ha estat utilitzat. El fiscal interí de Grenoble François Touret-de Coucy ha agregat que no s'ha descartat cap hipòtesi sobre el mòbil d'aquest acte, però no es contempla en aquest moment la possibilitat que sigui un atemptat terrorista.