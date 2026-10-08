Almenys 12 ferits després de l'impacte d'un projectil contra un buc panameny que navegava cap a Emirats

Daren Fentiman / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 12 mariners han resultat ferits, deu d'ells amb necessitat d'evacuació mèdica, després de l'impacte d'un projectil d'origen desconegut contra el buc mercant 'On Peace', de bandera panamenya, mentre transitava per aigües internacionals des del port de Sitra (Bahrain) amb destinació a Fujaira (Unió dels Emirats Àrabs).
L'Autoritat Marítima de Panamà (AMP) ha informat a través de la Direcció general de Marina Mercant en un comunicat que l'incident es va registrar el dilluns a les 23.30 (hora local) i segons els informes oficials de l'administració panamenya, el total de la tripulació ha estat degudament comptabilitzada i l'atac no ha provocat contaminació marina ni danys ambientals a la zona.
Els deu tripulants que requerien atenció especialitzada han estat traslladats a terra de manera segura i reben actualment tractament en un centre mèdic mentres l'embarcació atacada està sent assistida i remolcada cap al port de Shinas, a Oman, on se sotmetrà a una avaluació tècnica completa per determinar l'abast dels danys estructurals soferts per la nau.