Almenys 12 detinguts en les marxes a Jerusalem per forçar un acord amb Hamas sobre els ostatges

MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys 12 persones han estat detingudes durant les protestes celebrades aquest dilluns per la nit a Jerusalem demanant al Govern israelià la signatura d'un acord amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per a l'alliberament dels 59 ostatges que encara estan sota custòdia del grup palestí a la Franja de Gaza.

Segons les informacions recollides pel diari 'The Times of Israel', les forces de seguretat israelianes han arrestat a 12 manifestants en unes mobilitzacions en les quals han participat aproximadament 2.000 persones, amb l'escàndol 'Qatargate' com a teló de fons.

Aquest mateix dilluns, dos assessors del cap de l'Executiu han estat detinguts per haver lliurat presumptament informació favorable a Qatar a diversos mitjans de comunicació israelians, mentre que Netanyahu ha declarat davant de la Policia en el marc de les investigacions a petició de la Fiscalia.