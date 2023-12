Almenys 118 morts i prop de 200 ferits per un terratrèmol de magnitud 6,2 al nord-oest de la Xina

MADRID, 19 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys 118 persones han mort i 200 més han resultat ferides a causa d'un terratrèmol de magnitud 6,2 que ha tingut lloc aquest dimarts a la matinada al nord-oest de la Xina i després del qual s'han registrat unes 300 rèpliques.

Les autoritats han informat de la mort de 105 persones a la província de Gansu, mentre que s'han registrat tretze víctimes mortals a la província de Qinghai. A més a més, hi ha més de 180 ferits i desenes de desapareguts.

El sisme ha sacsejat el comtat de Jishishan, a la província de Gansu, però a cinc quilòmetres de la frontera amb Qinghai. El tremolor, que s'ha sentit a diverses localitats, s'ha produït a deu quilòmetres de profunditat.

El president de la Xina, Xi Jinping, ha instat a fer els màxims esforços per garantir la seguretat i les pertinences dels residents de la zona, que se situa en una regió de gran altitud on les temperatures estan en números negatius.

És per això que Xi ha destacat la importància de seguir de prop la situació i els canvis en el clima per prevenir desastres secundaris. Com a conseqüència del sisme, milers d'edificis han patit danys i hi ha hagut talls d'aigua, electricitat i carreteres, segons l'agència Xinhua.

Els serveis de rescat estan desenvolupant les tasques de cerca i rescat, i també de reubicació de víctimes i verificació d'infraestructures. Les autoritats han elevat a dos el nivell de resposta nacional d'emergències.

Per la seva banda, la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, ha ofert la "voluntat de brindar l'assistència necessària", després de transmetre la seva preocupació i condol als éssers estimats de les víctimes, segons ha informat l'emissora taiwanesa RTI.