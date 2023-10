Almenys 110 palestins morts després de nous bombardejos israelians contra la Franja de Gaza

El Ministeri de Salut palestí assegura que el sistema sanitari de l'enclavament "ha arribat a la pitjor etapa de la seva història"

Les FDI anuncien la mort de tres subcomandants de Hamas en els 400 atacs realitzats les últimes 24 hores

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys 110 palestins han mort aquest dimarts de matinada després d'una sèrie de nous bombardejos de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra les ciutats de Khan Yunis i Rafah, al sud de la Franja de Gaza, i contra altres objectius en la resta de la zona.

Els atacs contra habitatges i una gasolinera en Khan Yunis han deixat fins ara 23 morts i 80 ferits, segons ha informat l'agència de notícies palestina Wafa.

A Rafah, ja són 30 els morts i desenes els ferits després que l'Exèrcit israelià bombardegés edificis residencials. Les autoritats encara es troben duent a terme operacions de rescat.

A més, a la ciutat de Gaza ha mort el periodista palestí Mohamed Imad Labad després d'un atac d'Israel contra un punt proper a la seva casa al barri de Sheij Radwan, la qual cosa deixa en 20 el número de periodistes morts des de l'inici de la guerra el 7 d'octubre.

La resta de morts han tingut lloc al costat de l'hospital d'Al-Aqsa, a Jabalia (nord), i al campament de refugiats d'Al-Bureij, al centre.

Aquests bombardejos per tot el territori gazià se segueixen produint malgrat que l'Exèrcit d'Israel ha demanat en nombroses ocasions a la població palestina abandonar els territoris del nord i desplaçar-se cap al sud.

Poc després, el diari palestí 'Filastin', vinculat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha anunciat la recuperació de dos cossos entre els enderrocs de Khan Yunis i d'altres tres a Rafah.

Les FDI han notificat fins a 400 atacs contra "objectius militars" durant les darreres 24 hores a la Franja de Gaza en els quals han eliminat al subcomandant del batalló Nuseirat, al subcomandant del batalló Shati i al subcomandant del batalló Alfurqan, tots ells membres de Hamas.

"Durant l'última jornada, avions de combat han atacat desenes d'infraestructures i diversos punts de reunió de l'organització terrorista Hamas als barris de Sajaiya, Shati, Jabalia, Darj Tafah i Zaitún (...) Un avió de les FDI ha atacat un túnel operatiu utilitzat per l'organització terrorista Hamas (...) i punts de reunió (...) dins de mesquites", han agregat les FDI en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

LA SITUACIÓ HUMANITÀRIA ÉS "CATASTRÒFICA"

Prèviament, el Ministeri de Salut palestí a la Franja de Gaza havia informat que el sistema sanitari de l'enclavament "ha arribat a la pitjor etapa de la seva història", una situació derivada del bloqueig imposat per Israel, que està esgotant els recursos dels hospitals, incloses les seves reserves de combustible, per la qual cosa eventualment es quedaran sense energia, i a la saturació de les seves instal·lacions a causa de l'alt nombre de morts i de ferits.

Segons dades de l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA), l'hospital de Shifa, el més gran de la Franja, es troba atenent a uns 5.000 pacients quan la seva capacitat és de 700. A més, acull uns 45.000 desplaçats interns.

Des de l'inici de la guerra han hagut de tancar dotze hospitals i 46 clíniques d'atenció primària pels danys patuts en bombardejos o per falta d'electricitat i de subministraments.

Aquest bloqueig ha provocat també una falta d'accés a l'aigua potable a la regió, que ha vist el seu subministrament caure en un 20 per cent des del 22 d'octubre a causa del tancament de nombroses canonades per part d'Israel, segons informacions de l'OCHA.

L'organisme considera que l'entrada de 20 nous camions amb aliments, aigua i subministraments mèdics des d'Egipte a través del pas de Rafah no és suficient, i que suposa tan sols el 4 per cent del volum mitjà diari de productes bàsics que obstaculitzen en l'enclavament abans de l'inici de les hostilitats.

Així mateix, l'OCHA s'ha queixat que aquests enviaments d'ajuda no han inclòs combustible, una cosa "desesperadament" necessària pel proveïment d'hospitals i d'instal·lacions d'aigua.

Per la seva banda, la portaveu del Programa Mundial dels Aliments, Alia Zaki, ha declarat en una entrevista amb Notícies ONU que les condicions són "catastròfiques". "En aquests moments la situació ja és catastròfica. Estem davant de persones que des de fa 16 dies no tenen accés als serveis essencials. S'estan quedant sense aliments i sense aigua. Sense combustible, els hospitals no podran funcionar i les fleques tampoc", ha afegit.

Els atacs de l'Exèrcit d'Israel contra Gaza després de l'atac de Hamas han deixat més de 5.000 palestins morts --entre ells més de 2.000 nens-- i al voltant de 15.200 ferits. A més, entorn d'1,4 milions de palestins s'han vist desplaçats, d'acord amb la darrera avaluació de l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats de Palestina a Pròxim Orient (UNRWA).