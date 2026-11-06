Almenys 11 morts i 33 ferits després de la col·lisió entre un autobús i un camió a l'est del Pakistan

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 11 persones han mort i altres 33 han resultat ferides després de registrar-se una col·lisió frontal entre un autobús de passatgers i un camió prop de la ciutat de Pakpattan, a la província oriental del Punyab.
L'accident ha ocorregut en la carretera que connecta Depalpur amb Pakpattan, quan l'autobús, que cobria la ruta entre Multan i Kasur, va xocar contra el vehicle pesat que circulava en sentit contrari, segons ha informat el diari pakistanès 'Dawn' citant els serveis d'emergència i les autoritats locals.
Després de l'alerta, efectius del servei emergències i de l'administració del districte es van desplaçar al lloc per dur a terme una complexa operació de rescat que es va perllongar durant hores i en la qual va ser necessari emprar grues i maquinària pesada per alliberar als passatgers atrapats a l'interior del vehicle.
El president del Pakistan, Asif Ali Zardari, ha transmès les seves "profundes condolences" als familiars dels morts a través d'un comunicat difós a xarxes, desitjant una ràpida recuperació als ferits.
D'igual manera, la ministra en cap de Punyab, Maryam Nawaz, i el president de l'Assemblea Nacional, Sardar Ayaz Sadiq, han expressat el seu pesar per la tragèdia i han sol·licitat un informe exhaustiu per esclarir les causes del sinistre.