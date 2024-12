Almenys 105 morts en estampides durant repartiments d'aliments a Nigèria l'última setmana

MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -

L'últim balanç oficial eleva a 105 el nombre de persones mortes en estampides durant el repartiment de menjar a Nigèria en l'última setmana, després d'un repunt d'aquests incidents durant el cap de setmana, amb almenys tres successos mortals.

"Aquests tràgics esdeveniments són una vergonya nacional", ha declarat l'advocat de Drets Humans Femi Falana, que atribueix aquestes morts a la "negligència criminal i a la pobresa provocada per les polítiques econòmiques neoliberals".

Falana, president de l'Aliança de Supervivents de COVID-19 i Més (ASCAB, per les seves sigles en anglès), ha demanat justícia per a les víctimes. "No són només números, sinó éssers humans desesperats per la pobresa sistèmica i la flagrant incompetència dels qui haurien de vetllar per la seva seguretat", ha argumentat en declaracions recollides pel diari nigerià 'Vanguard'.

El dissabte van morir almenys dotze persones i 32 més van resultar lesionades quan feien cua per rebre arròs. Aquest mateix dia deu persones més van morir a l'Església Catòlica de la Santíssima Trinitat d'Abuja, inclosos diversos nens, durant una estampida de 3.000 persones.

El dijous van morir aixafats 35 menors d'edat durant una fira nadalenca a Ibadan, a l'estat d'Oyo, concretament a l'Institut Islàmic de Secundària de Basorun.

"Aquestes morts d'innocents ens encongeixen el cor. Posa de manifest la indignitat que imposa la pobresa al nostre poble", ha afegit Falana, que ha criticat el "classisme" dels qui reparteixen aliments llançant-los i ha avançat que denunciaran als qui organitzin aquest tipus d'actes.