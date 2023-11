Almenys 100 segrestats al nord-oest de Nigèria

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys un centenar de persones han estat segrestades a l'estat nigerià de Zamfara, al nord-oest del país, en un nou atac d'individus armats. La majoria dels ostatges són dones i joves.

L'incident s'ha produït a les comunitats de Mutumji, Sabongari Mahuta, Kwanar Dutsi i Unguwar Kawo en represàlia per l'impagament de sumes de diners als grups armats, segons informa el diari nigerià 'Daily Post'.

Un veí de Mutumji identificat com a Alhaji Muhammad Usman ha explicat que els assaltants van arribar divendres cap a les 20.00 hores i van començar a disparar per obligar els veïns a fugir.

El cap del grup, Damina, havia demanat 110 milions de naires (uns 120.000 euros) com a pagament després de la collita i els va donar dues setmanes per efectuar-lo, ha explicat Usman.

"Ens han demanat 50 milions a nosaltres, 30 milions a Kwanar Dutsi, 20 milions a Sabongari Mahuta i 10 milions a Unguwar Kawo", ha relatat. Una altra font ha destacat que estaven començant a reunir els diners quan van arribar els atacants.

El nord-est de Nigèria s'ha vist sacsejat per centenars d'atacs durant els últims anys per part de Boko Haram i la seva escissió, Estat Islàmic a Àfrica Occidental (ISWA). La inseguretat s'ha estès en els últims mesos a altres zones del nord i el nord-oest, fent saltar les alarmes per la possible expansió d'aquestes xarxes terroristes i criminals.