Almenys 10 nadons morts i 16 ferits crítics en un incendi en un hospital a l'Índia

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys deu nadons han mort i 16 més han resultat greument ferits per un incendi a la unitat neonatal d'un hospital de la ciutat de Jhansi, al nord de l'Índia, possiblement provocat per un curtcircuit, si bé s'ha obert una investigació per determinar-ne, segons han informat aquest dissabte les autoritats.

"La mort dels nadons és una desgràcia. Juntament amb els membres de la família, estem mirant d'identificar els cossos", ha declarat el viceministre de l'estat d'Uttar Pradesh, on va tenir lloc l'incident, Brajesh Pathak, en unes declaracions als periodistes, recollides pel diari 'Times of Índia'.

Pathak, que ha detallat que s'investigarà la causa de l'incendi, ha asseverat que "es prendran mesures estrictes contra els responsables". De moment, el mateix Pathak ha apuntat a un possible curtcircuit en la màquina d'oxigen com a causa probable de l'incendi.

Els fets van passar a les 22.45 hores (hora local), quan un curtcircuit dins del concentrador d'oxigen va poder causar l'incendi, segons el viceministre. No obstant això, "sobre el com i per què va succeir, podrem dir alguna cosa una cop arribi l'informe de la investigació", ha dit, tal com recull la cadena índia NDTV.

S'han identificat set cadàvers i tres encara continuen sense identificar. Els altres 16 nadons s'han trobat en estat crític després de l'incendi.

En total, hi havia 54 nadons a la unitat de vigilància intensiva (UCI) neonatal del Maharani Laxmi Bai Medical College quan es va iniciar l'accident.

PROTESTES DE LES FAMÍLIES

Aquest dissabte al matí s'han viscut escenes de dolor intens i protestes per part dels familiars dels nadons ferits supervivents perquè no els han pogut veure. Els familiars han aixecat una acampada de protesta davant del centre sanitari després que les forces de seguretat els impedissin tallar la carretera, informa NDTV.

Fonts citades per la cadena apunten al fet que no se'ls ha permès veure els nadons per evitar confusions pel que fa a la seva identitat.

"Colpidor! L'incident de l'incendi a la Facultat de Medicina de Jhansi a Uttar Pradesh és colpidor. El meu més sentit condol als que han perdut els seus fills innocents", ha lamentat el primer ministre indi, Narendra Modi, a X.

El mandatari també ha anunciat una indemnització de 200.000 rupies (uns 2.250 euros) als familiars de cada mort a l'incendi i 50.000 rupies (uns 560 euros) als ferits.

Per la seva banda, la presidenta del país, Draupadi Murmu, també ha qualificat aquest incident d'"extremadament colpidor". "Que Déu concedeixi als afligits, pares i familiars la força per suportar aquest cruel cop. Reso per la ràpida recuperació dels nadons ferits", ha asseverat a X.

Mentrestant, l'oposició a Uttar Pradesh amb el Partit Samajwadi al capdavant ha denunciat la negligència de la direcció de l'hospital i ha demanat mesures contra els responsables.