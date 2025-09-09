Almenys 10 morts i gairebé 50 ferits després que un tren atropelli a un autobús a Mèxic

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 10 persones han mort i 47 han resultat ferides a Atlacomulco, al nord-oest de Mèxic, després que un tren atropellés i partís en dos un autobús de passatgers de dos pisos.
L'accident ha ocorregut quan el conductor de l'autobús ha intentat travessar un pas abans que arribés el tren, fet que ha provocat que que el vehicle hagi rebut un fort impacte abans de ser arrossegat diversos metres, segons el comunicat de l'empresa ferroviària Canadian Pacific Kansas City de Mèxic, que ha expressat "les seves més sentides condolences als familiars" de les víctimes.
Després de l'arribada dels serveis sanitaris, d'emergències i de seguretat, els rescatistas desplegats van treure amb cordes i lliteres als passatgers ferits, traslladats tot seguit a l'hospital, segons ha recollit el diari mexicà 'La Premsa'.
Al lloc dels fets es va personar també un responsable de la Fiscalia, que va iniciar la investigació sobre els fets i els possibles càrrecs que es puguin imputar.
Per la seva banda, l'Ajuntament d'Atlacomulco, a l'estat de Mèxic, ha lamentat el "tràgic accident" i ha enviat el seu "més sentit condol" als éssers estimats de les víctimes.