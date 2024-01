Alliberats tots els funcionaris de les presons on havien estat presos com a ostatges a l'Equador

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern de l'Equador ha informat que han quedat alliberats tots els funcionaris, membres del Cos de Seguretat i Vigilància i del personal administratiu de les presons on havien estat presos com a ostatges.

"La nit d'aquest 13 de gener del 2024, els protocols de seguretat i la tasca conjunta amb la Policia Nacional i les forces armades han conclòs reeixidament amb l'alliberament de tots els servidors del Cos de Seguretat i Vigilància Penitenciària i membres del personal administratiu, els quals han estat retinguts als diferents Centres de Privació de Llibertat (CPL) del país", ha escrit el Servei Nacional d'Atenció Integral a Persones Adultes Privades de Llibertat i Adolescents Infractors (SNAI) en un comunicat compartit a les xarxes.

En la mateixa nota, han afegit que "es realitzaran les avaluacions mèdiques per salvaguardar els servidors alliberats" i que s'"iniciaran les investigacions pertinents per determinar les causes i responsables dels últims esdeveniments registrats als CPL".

El president de l'Equador, Daniel Noboa, ha celebrat l'alliberament en una publicació en el seu compte d'X: "Enhorabona per la tasca patriòtica, professional i valenta de les forces armades, Policia Nacional i el SNAI sota el lideratge de la ministra Mónica Palencia i Gian Carlo Loffredo per aconseguir l'alliberament del cos de seguretat i vigilància penitenciari i el personal administratiu retingut als Centres de Privació de Llibertat d'Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro i Loja".

El SNAI també ha volgut reiterar "el seu compromís amb la seguretat, la rehabilitació i el respecte dels drets humans en el Sistema Penitenciari Nacional".

Des del passat 8 de gener l'Equador viu una crisi de seguretat en la qual en principi hi va haver 170 persones segrestades en set centres penitenciaris del país i que ha obligat el seu president, Daniel Noboa, a declarar un estat d'excepció per l'existència d'un "conflicte armat intern".