Alliberat el dissident bielorús Sergei Tikhanovsky prèvia mediació dels EUA

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

El destacat opositor bielorús Sergei Tikhanovsky ha estat posat en llibertat després de passar-se més de cinc anys a la presó, segons ha anunciat aquest dissabte la seva dona i gran exponent de l'oposició, Sviatlana Tsikhanóuskaia.

"El meu marit Sergei ha estat alliberat. És difícil descriure l'alegria que sento en el meu cor", ha manifestat Tsikhanóuskaia abans d'agrair la seva feina de mediació al president dels EUA, Donald Trump, i el seu enviat especial per a Ucraïna, Keith Kellogg.

Es dona la circumstància que Kellogg ha viatjat aquest dissabte a Bielorússia per reunir-se amb el president del país, Aleksandr Lukaixenko.

Tikhanovsky va ser detingut el 2020 a la ciutat de Hrodna per organitzar presumptament disturbis massius després d'intentar registrar-se com a candidat a les polèmiques eleccions presidencials celebrades aquest mateix any i que van donar la victòria al president Lukaixenko. Va ser condemnat el 2021 a divuit anys de presó.