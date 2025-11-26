Alliberades les 24 estudiants segrestades al nord-oest de Nigèria

Europa Press/Contacto/Emma Houston - Arxiu
MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Nigèria, Bola Tinubu, ha anunciat aquest dimarts per la nit el rescat de les 24 estudiants segrestades la setmana passada a l'estat de Kebbi, al nord-oest del país, i que han pogut tornar "sanes i estàlvies", si bé la successió de segrestos i atacs en les últimes setmanes ha portat al mandatari a ordenar operacions de vigilància en aquest i dos estats més.
"Totes les estudiants segrestades a l'estat de Kebbi han estat rescatades sanes i estàlvies", ha afirmat Tinubu en el seu compte a la xarxa social X, en la qual ha volgut felicitar a les "forces de seguretat per la seva ràpida resposta, i als pares i a la comunitat per la seva fortalesa durant aquest període" de cinc dies, en el primer dels quals una de les llavors 25 estudiants raptades va aconseguir escapar dels captors.
El rescat ha arribat darrere l'altre segrest múltiple, la nit anterior, a l'estat de Kwara, a l'oest del país, quan set individus han atacat la localitat d'Isapa i s'han portat per la força a 17 persones, segons ha recollit el diari 'Vanguard'.