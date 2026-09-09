Trump celebra la victòria de la ultradretana AfD en les eleccions estatals de Sajonia-Anhalt

Esgrimeix un electorat fart davant de les lleis d'immigració en una publicació que conclou amb les sigles en anglès de 'Fer a Alemanya Gran Una altra vegada'
MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units ha celebrat en la tarda d'aquest dimarts la victòria electoral del partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD, per les seves sigles en alemany), al que s'ha referit com "el Partit Populista", en els comicis de l'estat de Sajonia-Anhalt celebrats el diumenge, on la formació es va fer amb més del 43% del vot, aconseguint una victòria clara encara que quedant-se a les portes de la majoria absoluta.
"El Partit Populista d'Alemanya acaba de viure una nit realment important", ha afirmat l'inquilí de la Casa Blanca en una publicació en xarxes socials.
En el seu missatge, ha mostrat la seva satisfacció amb que "per fi s'han cansat de les normes i regulacions d'immigració absolutament horribles que tant dany han fet a Alemanya", en aparent al·lusió bé a l'electorat de Sajonia-Anhalt o a l'alemany.
De qualsevol manera, Trump ha celebrat que Alternativa per a Alemanya "està en auge i no aguantarà més" tal situació, abans de tancar el seu missatge amb les sigles "MGGA", presumiblement, 'Make Germany Great Again' (Fer a Alemanya Gran Una altra vegada).
Alternativa per a Alemanya es va fer amb una àmplia victòria després de la jornada electoral del diumenge, en la qual va aglutinar el 43,8% dels vots, una xifra que suposa més del doble de l'assolida el 2021, que la col·loca molt per sobre del segon partit més votat, la conservadora Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i li atorga 39 dels 83 escons al parlament regional, tres menys dels necessaris per a la majoria absoluta.
L'AfD porta classificada com a partit d'extrema dreta per l'Oficina Estatal per a la Protecció de la Constitució alemanya des de 2023, sota l'argument que la formació ataca "els principis essencials de l'ordre democràtic lliure", en particular contra "la garantia de la dignitat humana consagrada en la Llei Fonamental". El partit ha apel·lat la classificació, però el procés es troba actualment suspès.
Si la formació arribés al poder, seria la primera vegada en la història de la República Federal d'Alemanya que un partit classificat com d'extrema dreta governaria un estat federal, ja que, encara que va guanyar les eleccions estatals en Turingia en 2024, no va aconseguir governar.