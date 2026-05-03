Trump assegura que la retallada del seu contingent a Alemanya serà "molt major" de 5.000 militars

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha avançat aquest dissabte que la seva Administració pretén ampliar la retirada de militars desplegats a Alemanya més enllà de la xifra comunicada la vespra pel Pentàgon, que situava la retallada inicial en uns 5.000 efectius.
En declaracions a la premsa des de Florida, el mandatari ha assegurat que l'ajust serà més profund del previst. "Anem a reduir-ho considerablement", ha afirmat, abans d'afegir: "I anem a reduir-ho molt més allà dels 5.000".
Un portaveu del Departament de Defensa assenyalava aquest divendres que el procés de replegament hauria de completar-se en un termini aproximat de dotze mesos, si bé no s'ha concretat de moment l'abast final d'aquesta mesura ni com serà la redistribució de les forces després de la seva execució.
L'anunci de Trump arriba en un context de creixent tensió diplomàtica entre Washington i Berlín, després d'un desencontre públic entre el president nord-americà i el canceller alemany, Friedrich Merz, al començament d'aquesta setmana.
El dirigent alemany va suggerir que el Govern iranià havia "humiliat" a Estats Units durant les seves negociacions bilaterals, la qual cosa va despertar la indignació de Trump, qui va amenaçar amb retirar les tropes nord-americanes en territori alemany.
En l'actualitat, Estats Units manté uns 86.000 militars desplegats a Europa, dels quals prop de 39.000 es troben a Alemanya, segons dades de l'Exèrcit nord-americà de mitjan abril recollits per la mateixa agència. Aquestes xifres, no obstant això, estan subjectes a variacions freqüents a causa de rotacions periòdiques i exercicis militars.
La decisió obre interrogants sobre el futur de la presència militar d'Estats Units a Europa i el seu impacte en l'equilibri de seguretat en el continent, en un moment de reajustament de prioritats estratègiques per part de Washington.
En aquest context, l'Organització del Tractat de l'Atlántico Nord (OTAN) ha demanat aquest dissabte a Estats Units que aclareixi els detalls de la seva decisió de retirar a al voltant aquests al voltant de 5.000 efectius desplegats a Alemanya el marc d'una revisió més àmplia de la seva presència militar a Europa.