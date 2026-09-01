Rússia insta Alemanya a presentar proves i prendrà mesures després de les acusacions sobre l'atac a Leizpig

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MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha instat aquest dimarts Alemanya a presentar "proves" sobre la implicació de Moscou en l'atac amb drons explosius contra l'aeroport de Leizpig, a l'est del país, i ha assegurat que prendrà "mesures" en resposta al tancament de la Casa Russa de la Ciència i la Cultura a la capital, Berlín, i el Consolat General de Rússia a Bonn (oest).
"Sota un pretext completament inversemblant i desgavellat, Berlín ha tornat a tibar les relacions bilaterals", ha lamentat la portaveu d'Exteriors, Maria Zajarova, assegurant en declaracions a l'agència de notícies TASS que el país europeu no ha presentat "cap prova convincent ni seriosa" sobre els presumptes fets.
En aquest sentit, ha assegurat que Alemanya ha "inventat un pretext" per actuar contra Rússia. "Moscou respondrà a totes les decisions antirusses", ha reiterat, afegint que Berlín està "tacada" per la seva participació en la guerra d'Ucraïna i en "atemptats terroristes contra civils".
El ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, ha assenyalat aquest mateix dimarts a Moscou com a responsable d'un "atac fallit" contra l'aeroport, emmarcant l'incident com a part de les "accions híbrides" dutes a terme per les autoritats russes contra països europeus i no com un "fet aïllat".
Per la seva banda, el titular d'Exteriors, Johann Wadephul, ha anunciat en represàlia que el Govern tancarà el Consolat General de Rússia a Bonn a partir del 18 de setembre, rescindirà el seu contracte amb la Casa Russa a la capital, Berlín, i convocarà en protesta a l'ambaixador rus.