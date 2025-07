Alemanya i el Regne Unit mantenen que activaran el mecanisme de sancions si l'Iran no segueix "la via diplomàtica"

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Ministeris d'Exteriors d'Alemanya i el Regne Unit han instat l'Iran a continuar per la via diplomàtica pel que fa al seu programa nuclear per evitar l'engegada del mecanisme conegut com a 'snapback', una mesura que teòricament permet la reactivació automàtica de sancions a Teheran recollida en l'acord nuclear del 2015 i que les autoritats iranianes consideren invàlid, després de la reunió entre representants de la república islàmica i les tres grans potències europees de l'E3 --Alemanya, el Regne Unit i França-- aquest divendres a Turquia.

"L'E3 i els representants de la UE es van reunir amb els viceministres d'Exteriors iranians per tractar el programa nuclear iranià. L'E3 està disposat a reactivar l'snapback; no obstant això, vam oferir una pròrroga si l'Iran compleix amb les seves obligacions legals i criteris específics. Instem l'Iran a optar per la via diplomàtica", han declarat els ministeris d'Exteriors de tots dos països en dos missatges idèntics des dels seus comptes oficials a X.

Abans del començament de la reunió a la ciutat turca d'Istanbul, el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baghaei, ha assegurat que els tres països europeus no tenen "la qualificació ni el dret" per activar les sancions per incomplir les seves "obligacions" i defensar Israel i els Estats Units en els seus atacs del mes passat a les instal·lacions nuclears iranianes.

Així i tot, els membres de l'E3 han reiterat la possibilitat d'aplicar la reactivació de sancions, encara que han anunciat una "pròrroga" --sense especificar-ne l'extensió-- en cas que l'Iran mantingui les converses diplomàtiques, la qual cosa suposa un nou pas després de les declaracions de la setmana passada del ministre d'Exteriors francès, Jean-Noel Barrot, en les quals va amenaçar a restablir-les a la fi d'aquest mes si no obtenien de l'Iran "un compromís ferm, tangible i verificable" de no reactivar el seu programa nuclear.

Per la seva banda, el viceministre d'Exteriors iranià Kazem Gharibabadi va indicar després de la reunió que la conversa va ser "seriosa, franca i detallada" i que en ella es van explicar les "posicions de principi" del país sobre la situació actual de l'ara mateix paralitzat acord nuclear entre Teheran i la comunitat internacional, en les quals s'inclouen les discrepàncies sobre el mecanisme snapback.